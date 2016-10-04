Кружляння безпілотника та обстріли: у СЦКК повідомили деталі зриву розведення сил у Петрівському

Розвести сили і засоби на цій ділянці не вдалося, передає "112 Україна".

"О 15:00, коли була оголошена готовність про розведення сил і засобів, були запущені сигнальні ракети, які свідчать про готовність. У тому числі і з боку керівництва окремих районів Донецької області. У небі над позиціями ЗСУ з'явився безпілотник. І другий безпілотник, який був ідентифікований як безпілотник місії ОБСЄ", - розповів Кременецький.

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За його словами, один з безпілотників виглядав як російський "Елерон" (комплекс ближньої дії повітряної розвідки). Він п'ять разів пролетів над позиціями ЗСУ.

"Я вийшов на зв'язок з представниками місії ОБСЄ, з керівництвом російської сторони СЦКК. І визначили, що другий безпілотник не належить ОБСЄ. Це був безпілотник, що нагадує російський "Елерон". Протягом години ми не змогли прибрати його шляхом телефонних переговорів. І о 16:02 у бік українських підрозділів було зроблено кілька черг з автоматичної зброї. Після чого чергу з автоматичного гранатомета. Від 16 до 29 пострілів", - розповів Кременецький.

Як повідомляв УНІАН, бойовики мали залишити Петрівське за Рамковим рішенням про розведення сил на Донбасі. Проте вони повернулися назад, звинувативши у порушенні домовленостей ЗСУ.