Бойовики заявили про готовність до розведення сил поблизу Петрівського

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника бойовиків в Контактній групі Дениса Пушилина Вікторія Талакіна.

Читайте такожБойовики "ДНР" відмовилися від розведення сил в Петрівському: під надуманим приводом повертаються на бойові позиції

"...ДНР готова до повторної спроби здійснення відводу. В результаті тривалої і жаркої дискусії сторони дійшли згоди про здійснення розведення сил і засобів у н. п. Петрівське в п'ятницю, 7 жовтня в 11:00, в разі відсутності порушень", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, контрольовані Росією бойовики повернули на позиції свої передові підрозділи в районі Петрівського.

Нагадаємо, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування.

Документ передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотом і Петрівському є дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб.

В тексті угоди також зазначається, що розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення з займаних позицій в обидві сторони з метою створення ділянок розведення, як правило, не менше 2 км в ширину і 2 км у глибину. При цьому саме розведення сил і засобів на кожному з двох ділянок здійснюється при моніторингу з боку Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.