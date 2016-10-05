Кремль вигадав, як спростити відправку строковиків на забій

Про це повідомляється на сайті російського уряду.

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Згідно з повідомленням, така ініціатива потрібна для "вирішення завдань у період надзвичайних обставин або в діяльності з підтримання або відновлення миру і безпеки або для припинення міжнародної терористичної діяльності за межами території Росії".

Контракти можуть укладатися на термін від 6 до 12 місяців службовцями за призовом або тим, що перебувають у запасі.

Нині короткострокові контракти дозволені для ліквідації наслідків стихійних лих або ж "відновлення конституційного порядку".

В російському оборонному відомстві пропонували розширити перелік умов, за яких дозволяється укладати короткострокові контракти, ще в 2015 році, пише Слон.

"Укладення контракту має відбуватися за якоюсь чіткою процедурою. Для цього повинні бути офіційні юридичні документи, правовстановлюючі ситуацію: наприклад, що це боротьба з міжнародним тероризмом за рубежами нашої батьківщини. А де у нас такі документи? Де у нас документи по Україні (Росія заперечує участь в конфлікті на території України - УНІАН), по Сирії? Так, дозволили використовувати війська, а далі? Я не розумію, навіщо їм на півроку контракт, коли вони все одно за контрактом туди народ направляють. Думаю, вони хочуть повторити історію чеченської війни, коли змушували солдатів через півроку служби за призовом підписувати контракт", - заявляла Русской службе Би-би-си відповідальний секретар Союзу комітетів солдатських матерів Валентина Мельникова.