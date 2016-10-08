Українські військові ліквідували снайпера бойовиків, який "кошмарив" позиції ЗСУ - волонтер
13:48, 08 жовтня 2016Війна
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Українським військовим сьогодні вдалося ліквідувати снайпера бойовиків на Донбасі.
Волонтер: Військові ліквідували снайпера бойовиків / Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягин.
За його словами, це зробили бійці з 2-го батальйону 54-ї бригади.
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"Це саме той батальйон, який 3 місяці тому на Світлодарській дузі вистежив і знищив частину диверсійно-розвідувальної групи противника, а частину взяв у полон, ще й разом з документами. Тоді їх показали на всю країну", - нагадав Мисягин.
"Снайпер орків, який довго "кошмарив" їхні позиції, більше на "роботу" не вийде! Сьогодні нарешті його вистежили, загнали на "ферму" і добре насипали з БМП-1", - розповів волонтер.
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