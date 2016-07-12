"Решта повинна була підійти пізніше": бійці АТО розповіли про захоплення у полон російських диверсантів (відео)

Відповідний відеозапис опублікований на YouTube-каналі Військового телебачення України.

"Спочатку почалися артобстріли по опорних пунктах... Це було зроблено, можливо, щоб привернути нашу увагу і під прикриттям артилерії висунутися", - розповідає командир батальйону з позивним "Маестро".

За його словами, він підняв резервну групу, привів їх у боєготовність, медиків підняв. Після цього, згадує "Маестро", надійшла доповідь з посту про те, що помічена ДРГ і зав'язався бій.

"Я очолив групу, ми вийшли до району спостережного посту. Коли дійшли, вже практично бій закінчився", - розповів комбат.

Потім українські військові витягли поранених і надали їм першу медичну допомогу.

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Крім того, військові знайшли їхню зброю, за формою побачили, що це росіяни.

"При ретельному огляді особистих речей були виявлені російські паспорти, посвідчення офіцерів "армії ЛНР" 7-ої бригади. Один з них був командир роти, командир взводу і їхній молодший сержант - командир відділення, 6-а механізована рота 7-ої "бригади ЛНР", - заявив "Маестро".

У свою чергу командир взводу з позивним "Дєд" розповів, що коли вони підійшли, побачили двох поранених, третього - в кущах.

"Решта повинна була підійти пізніше. За їхніми словами, коли їх допитували, сказали що ще 22 людини чекають там за 300-400 метрів позаду, це був передовий загін", - сказав він, додавши, що затримані, швидше за все, перебували у стані алкогольного сп'яніння.

Крім того, кулеметник з позивним "Гриша" повідомив, що сили АТО помітили ДРГ, коли вона заходила на посадку.

"Ми просто їх відразу почули,сиділи, чекали. Потім, коли вони вже тут були, оскільки відстань занадто маленька, повинен був відкривати вогонь на ураження", - говорить він.

Як повідомляв УНІАН, під час бойового зіткнення з бойовиками під Троїцьким бійці АТО взяли в полон російських найманців. Українські військові розповіли, що медики 2-го батальйону надали пораненим прихильникам "ЛНР" першу медичну допомогу. Двоє з них перебувають у важкому, але стабільному стані. Один від отриманих поранень помер.