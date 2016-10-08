Військові СЦКК замінять українських бійців на позиціях у Петрівському після розведення сил

"Слід відзначити, що на позиціях, на яких нещодавно перебували військові, цілодобово чергуватимуть військовослужбовці української сторони СЦКК. Тут буде обладнаний спостережний пункт, адже відповідно до рамкового рішення у цій зоні можуть знаходитись тільки спостерігачі СЦКК", - повідомляє прес-служба Міноборони України.

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Окрім того, як зазначається, ЗСУ вже розпочали облаштування спостережного посту та укриття для СММ ОБСЄ, так як спостерігачі повинні постійно здійснювати моніторинг на всій визначеній ділянці розведення.

"Це робиться задля забезпечення безпеки спостерігачів Місії та запобігання непередбачуваних ситуацій на цій ділянці", - пояснили у Міноборони.

Як повідомляі УНІАН, 7 жовтня у районі сіл Богданівка та Петрівське Донецької області відбулося успішне розведення військ.