В районі Петрівського та Богданівки успішно відбулося розведення військ - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Сьогодні вранці об 11-й годині успішно відбулося розведення сил і засобів українських військ та загонів противника в районі Богданівки і Петрівського на Маріупольському напрямку», - сказав Лисенко.

За його словами, сили АТО відійшли на 1 кілометр на захід і зайняли нові, заздалегідь облаштовані, позиції.

Лисенко також зазначив, що процес відведення був верифікований представниками СЦКК та ОБСЄ.

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Нагадаємо, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування.

Документ передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому й Петрівському є дотримання режиму припинення вогню протягом 7 діб. В угоді також йдеться, що розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення із займаних позицій в обидві сторони з метою створення ділянок розведення, як правило, не менш ніж 2 кілометри у ширину і 2 кілометри углиб. Розведення сил і засобів здійснюється з моніторингом місії ОБСЄ.

3 жовтня російські окупанти провели обстріл українських позицій біля Петрівського після того, як було дано сигнал про початок відведення військовослужбовців ЗСУ, у такий спосіб зірвавши це відведення.