Клімкін заявляє про наявність інших сценаріїв у разі зриву мінського процесу

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє про наявність інших сценаріїв врегулювання ситуації на Донбасі, якщо мінський процес зайде у глухий кут.

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Про це він сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

«У мене є ідеї і сценарії, яким чином діяти далі, але я в впевнений, що ми йдемо правильним шляхом», - заявив міністр, відповідаючи на запитання, чи існує «план Б» на випадок, якщо мінський процес зайде у глухий кут.

«Нам потрібно примусити Росію виконати «Мінськ», Росія все одно буде намагатися дестабілізувати Україну, для цього вона буде намагатися фрагментувати її, створювати тут політичні течії, партії, які будуть нас фрагментувати», - зазначив міністр.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, яким чином влада зможе запобігти спробам Росії дестабілізувати ситуацію в Україні, він зауважив: «Два фундаментальні напрямки: один - солідарність наших друзів і партнерів, другий – зміцнення нашої демократії, допомагають тільки сильним».