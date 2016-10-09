Міноборони: термін відведення сил поблизу Станиці Луганської переноситься

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

«У зв’язку з невиконанням російсько-терористичними угрупованнями «Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів» та здійснення систематичних обстрілів позицій українських військовослужбовців, Збройні сили України були вимушені перенести терміни відведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської», - сказано у повідомленні.

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У Міноборони уточнили, що на цій ділянці за тиждень було здійснено 8 обстрілів, останній - 6 жовтня.

При цьому у повідомленні не вказано, на який термін перенесено розведення сил і засобів біля Станиці Луганської.

«На решті ділянок збільшено кількість обстрілів позицій Збройних сил України, у тому числі з використанням артилерії. Лише за останню добу терористи 5 разів здійснили обстріли зі 122 та 152 мм заборонених артилерійських систем, 19 разів застосували міномети», - додали у міністерстві.

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Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській.

1 жовтня розведення сил відбулося у Золотому, 7 жовтня – у Петрівському.

На сьогодні було заплановано розведення сил у Станиці Луганській.

Разом з тим голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз заявив, що заплановане на сьогодні відведення підрозділів Збройних сил України в Станиці Луганській не відбудеться.

Своєю чергою заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука стверджував, що не існує рішення про припинення розведення сил і засобів.