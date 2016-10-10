В зоні відведення військ в районі Петрівського розмінували місцевість

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Стан справ щодо реалізації Рамкової угоди з розведення сил і засобів, ухваленої Тристоронньою контактної групою: Золоте – розведення відбулося, місцевість не розмінована, КПВВ не працює через протидію бойовиків; Петрівське – розведення відбулося, місцевість розмінована; Станиця Луганська – розведення не відбулося через регулярні обстріли з боку противника (крайній епізод відбувся 6 жовтня одразу після опівночі)», - зазначив він.

За словами Лисенка, для моніторингу виконання Рамкової угоди у Золотому та Петрівському відбулися польоти БПЛА місії ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській.

1 жовтня розведення сил відбулося у Золотому, 7 жовтня – у Петрівському.

На 9 жовтня було заплановане відведення сил поблизу Станиці Луганської, проте через обстріли з боку російсько-терористичних військ Збройні сили України перенесли терміни відведення сил поблизу Станиці Луганської.