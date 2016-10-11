Масований обстріл позицій українських військових під Маріуполем: волонтер розповів про втрати

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український волонтер, координатор групи "Стоп терор" Семен Кабакаєв.

Читайте такожЗ опівночі в районах АТО зафіксовано 16 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ

"У нас зараз є втрати, 1 - 200-й (вбитий - Ред.), 9 осіб 300-х (поранених - Ред.) Маріупольський напрямок. Один - 300-ї на Мар'їнці", - йдеться в його повідомленні.

Також волонтер зазначив, що йшли жорстокі перестрілки на лінії розмежування.

Нагадаємо, 10 жовтня на ділянці Водяне-Широкине стався важкий обстріл українських позицій. За годину бойовики випустили близько 200 снарядів та мін з САУ, "Гвоздики", 120-мм і 82-мм, БМП, СПГ, гранатометів.

Варто зазначити, що офіційної інформації про поранених не було. Водночас волонтери, які відвідали госпіталь, стверджують, що наразі поранених вже 11 людей, і вони продовжують надходити.