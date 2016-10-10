Бойовики здійснили масований обстріл позицій ЗСУ під Маріуполем: госпіталь заповнений пораненими - ЗМІ

"Сьогодні з Саханки по нашим хлопцям лупили всім важким. З самого ранку. Почали з мінометів 120-х і 80-х, продовжили важкої артою, танками, "Гвоздиками". Важко відповідати стрілецькою зброєю проти танків і "буйни", - повідомила на своїй сторінці в Facebook волонтер Галина Одноріг.

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За словами прес-офіцер сектору "Маріуполь" Олександра Кіндсфатера, останні 3 дні не припиняється обстріл на ділянці Водяне-Широкине, повідомляє 0629.

Так, бойовики використовують різноманітні види важких озброєнь.

Як зазначається, за останні дні бойовики, порушуючи Мінські угоди, підігнали у Саханку і Безіменне важкі види озброєнь, включаючи систему "Град".

Варто зазначити, що офіційної інформації про поранених немає. Водночас волонтери, які відвідали госпіталь, стверджують, що на даний час поранених вже 11 осіб, і вони продовжують надходити.

Інформація про загиблих перевіряється.

Саме з Саханки в січні 2015 року бойовики обстріляли мікрорайон "Східний". Тоді загинуло 30 мирних жителів, ще 130 осіб були поранені.