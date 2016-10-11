Українські війська на "гарячому" Маріупольському напрямку привели у стан підвищеної боєготовності (відео)

Застосовують не лише міномети, а й ствольну артилерію. Стріляють із окупованих ними Саханки та Ленінського, передає "5 канал".

Українські військові відповідають вогнем із гранатометів, калібри яких не заборонені Мінськими угодами. До місця боєзіткнення журналістів не допускають. Проте розриви снарядів чутно за кілька кілометрів.

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Попри оголошений режим тиші та процес розведення сил від лінії розмежування на трьох ділянках фронту, бойовики знову активізувалися, розповідають військові. Тож тільки-но ситуація поблизу Широкиного загострилася, весь особовий склад - у стані підвищеної бойової готовності.

Військові розповідають: від ворожого вогню потерпає цивільне населення: у Водяному внаслідок мінометного обстрілу були пошкоджені будинки місцевих мешканців. Також постраждала й 78-річна жінка.

Попри значне загострення ситуації по всій лінії розмежування, військові переконують, що оборону тримають міцно, і не радять місцевим мешканцям панікувати.