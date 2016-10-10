Марчук пояснив, чому розведення сил на Донбасі ще не означає початок перемир'я

Про це заявив представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук, передає Еспресо.TV.

"Синхронне розведення сторін — це ще не все, а лише початок врегулювання. Адже треба ще розмінувати дороги для того, щоб могли по них рухатись патрулі ОБСЄ. У них, за мандатом місії, безпека персоналу є питанням номер один. Якщо немає переконання, що дорога розмінована від закладених мін та тих мін, що не розірвались, то це не вважається прийнятним", - сказав Марчук.

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За його словами, зараз з боку сепаратистів відбуваються обстріли Попасної, яка розташована неподалік КПП "Золоте". В таких умовах складно говорити про розведення сторін конфлікту, бо не можуть бути запроваджені подальші кроки.

Також він додав, що лінія фронту на Донбасі відносно стабільна, а це всі прикмети позиційної війни.

"Лінія фронту відносно стабільна, тобто це всі прикмети позиційної війни, поганої війни. По військовій науці - це коли сторони стоять одна проти одної, добре окопалися, облаштувалися і гатять одна по одній, виснажуючи одне одного", - сказав він.

Раніше Тука повідомив, що у Станиці Луганській проросійські терористи почали відведення сил.

У свою чергу Збройні сили України через невиконання російсько-терористичними військами Рамкового рішення про розведення сил і засобів та обстріли позицій українських бійців перенесли термін відведення сил поблизу Станиці Луганської.