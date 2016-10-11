Розвідка підтверджує часткове відведення сил бойовиків у Станиці Луганській

Про це ГУР повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

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«На виконання домовленостей від 21 вересня 2016 року, на тимчасово окупованих територіях сходу України триває процес розведення сил на трьох ділянках: н.п.Станиця Луганська – розпочалось часткове відведення підрозділів 11 стрілецького батальйону 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ з передових позицій у районі мосту через р.Сіверський Донець», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в районі населених пунктів Золоте і Петрівське продовжується розмінування місцевості.

У ГУР зазначають, що контроль ситуації у районах відведення здійснюють безпілотні літальні апарати та групи спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука зазначив, що бойовики почали відведення сил у Станиці Луганській.

Нагадаємо, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській.

1 жовтня розведення сил відбулося у Золотому, 7 жовтня – у Петрівському.