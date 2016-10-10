Бойовики почали відводити сили у Станиці Луганській - Тука

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

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"У Станиці Луганській спостерігається початок процесу відведення сил по той бік лінії розмежування", - йдеться у його повідомленні.

При цьому Тука додав, що треба розуміти, що процес дотримання тиші дуже хиткий і може бути порушений терористами будь-якої хвилини.

Раніше Збройні сили України через невиконання російсько-терористичними військами Рамкового рішення про розведення сил і засобів та обстріли позицій українських бійців перенесли термін відведення сил поблизу Станиці Луганської.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня поблизу села Петрівське Донецької області симетрично відбулося розведення сил і засобів українських військ та контрольованих Росією бойовиків на відстань 1 кілометр від лінії зіткнення. Процес відведення був верифікований представниками СЦКК та ОБСЄ.