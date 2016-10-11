Медики Дніпра очікують прибуття поранених під Маріуполем бійців (відео)

14:31, 11 жовтня 2016
Війна
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Поранених під Маріуполем бійців доправляють до Дніпра вертольотами.

У Дніпрі очікують на прибуття поранених під Маріуполем бійців / Скріншот

Наразі у Дніпрі очікують на прибуття близько десяти поранених військовослужбовців, однак точна кількість невідома.

Поранених прийматимуть одразу кілька шпиталів Дніпра.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 10 жовтня, о 9 ранку на ділянці Водяне-Широкине стався важкий обстріл українських позицій. За годину бойовики випустили близько 200 снарядів та мін з САУ, "Гвоздики", 120-мм і 82-мм, БМП, СПГ, гранатометів.

За даними волонтерів, станом на 10 жовтня поранених було близько 11 осіб, і вони продовжували надходити.

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