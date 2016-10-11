"Спимо по кілька годин": військові розповіли про обстановку під Маріуполем і показали сліди обстрілів (відео)

"Самохідна артилерія стріляє 122-мм, 152-мм з району вітряків. Б'ють з однієї висоти по нашим висотам, так як наші висоти зараз більш переважаючі, тому намагаються будь-яким способом нас звідти вибити. Але, думаю, їм це не вдасться... ", - розповідає боєць АТО Віктор Сікоза у відео Донбас.Реалії.

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Боєць припустив, що бойовики "хочуть собі більше території віджати" і відтіснити військових за Маріуполь.

"Але нічого страшного. Маріуполь може не переживати, спіть спокійно, все буде добре", - заспокоює військовослужбовець.

За словами бійця Дениса, почастішали обстріли з суботи, 8 жовтня.

"В основному міномети, стрілецька зброя, важка артилерія злегка "насипає". З суботи почали сильно "шмалаяти"...постійно в русі, по кілька годин спимо", - розповів Денис.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 10 жовтня, о 9 ранку на ділянці Водяне-Широкине стався важкий обстріл українських позицій. За годину бойовики випустили близько 200 снарядів та мін з САУ, "Гвоздики", 120-мм і 82-мм, БМП, СПГ, гранатометів.

За словами волонтерів, які відвідали госпіталь Маріуполя, станом на 10 жовтня поранених від обстрілів було вже 11 осіб, і вони продовжували надходити.