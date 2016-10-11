У Станиці Луганській найближчим часом не розводитимуть сили: Полторак назвав причину

За словами міністра оборони Степана Полторака, ситуацію ускладнили обстріли бойовиків, повідомляє 5.ua. Від останнього не минуло і тижня, а це суперечить домовленостям.

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Крім того, на думку міністра Полторака, місія ОБСЄ має посилити контроль за цим процесом.

"В районі Станиці Луганської те, що нас турбує, які ризики ми бачимо – це те, що останній обстріл був 6 жовтня, і це не дає нам можливості сьогодні розвести сили і засоби на встановлені рубежі. І друге – ми рахуємо, що треба посилити контроль місії ОБСЄ за відведенням підрозділів – як наших, так і терористичного угрупування", – сказав міністр.

Нагадаємо, Збройні сили України через невиконання російсько-терористичними військами Рамкового рішення про розведення сил і засобів та обстріли позицій українських бійців перенесли термін відведення сил поблизу Станиці Луганської.