На Маріупольському напрямку все гарячіше, сили АТО відстрілюються через загрозу прориву

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО.

Зокрема, на Маріупольському напрямку зафіксовано 34 обстріли. Порушуючи «режим тиші» противник декілька разів відкривав вогонь з артилерії калібру 122 міліметри та мінометів калібру 120 міліметрів по Широкиному та Водяному. В напрямку Тарамчука, Мар’їнки, Талаківки та Лебединського бойовики використовували міномети 82-го та 120-го калібрів. Інтенсивність ведення вогню окупантами на цій ділянці лінії розмежування зберігалася в день та вночі.

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На Луганському напрямку зафіксовано 7 порушень «режиму тиші». Противник вдавався до збройних провокацій в районах Новоолександрівки та Новозванівки. Сили АТО були обстріляні з гранатометів, кулеметів, протитанкових ракетних комплексів, стрілецької зброї, а також з мінометів одночасно.

На Донецькому напрямку відбулося 3 обстріли. Зокрема, по захисникам Новгородського зафіксовано вогонь снайпера. Також в цьому районі противник вів вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. В Авдіївці, окрім вказаної зброї бойовики використали також ствольну артилерію калібру 122 міліметри.

"З метою утримання займаних районів та недопущення прориву противника на підконтрольні українській стороні території, сили АТО декілька разів були змушені відкривати вогонь у відповідь, при цьому використовуючи лише кулемети, гранатомети та стрілецьку зброю", - йдеться також у повідомленні.