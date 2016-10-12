Експерт прогнозує перехід на потужний формат врегулювання конфлікту на Донбасі

Про це заявив екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, передає 112 Україна.

"У цій ситуації вони перед вибором. І французи, і німці, й американці хотіли б анонсувати прогресу в цьому процесі. Але найголовніше - вони намагаються тактичними методами вирішувати ці питання. Вони розчарувалися в тому форматі, а Росія у цій ситуації реалізує цей сценарій, виходячи зі своїх видінь і своєї редакції", - заявив Маломуж.

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Він також зазначив, що існує багато глобальних чинників, які незабаром змусять перейти на більш потужний формат врегулювання проблеми Донбасу.

"Олланд та інші керівники великих країн, Німеччини та США, поки не виходять на глобальний процес. Але він зріє. Вже стоїть питання про гонку озброєнь, вже питання щодо Сирії, вже питання про глобальну можливу війну. Це ті чинники, які повинні змусити країни G20 сісти за стіл переговорів і вийти на потужний формат врегулювання", - зазначив Маломуж.

Раніше колишній представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний запропонував замість спроби реалізувати Мінські угоди почати пошук нових інструментів врегулювання ситуації на Донбасі.