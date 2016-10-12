Безсмертний пропонує шукати альтернативу Мінським угодам
Колишній представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний пропонує замість намагання реалізувати Мінські угоди розпочати пошук нових інструментів врегулювання ситуації на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на Експертному форумі Інституту Горшеніна.
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Як відзначив Безсмертний, з тексту Мінських угод випливає, що спочатку необхідно досягти безпеки, політичної стабілізації, реалізувати процеси амністії та отримати вихід на окуповану ділянку українсько-російського кордону. "Як на це треба реагувати? 1 січня 2016 року те, що називається домовленості, воно припинило своє існування. І рішення про продовження (виконання Мінських угод - УНІАН) - це рішення лідерів "нормандського формату". Що це означало? Це означало, що і самі домовленості, і сама логіка подальших дій - це логіка, власне, дій "нормандського формату", Тристоронньої контактної групи і т.д.", - додав він.
"На сьогоднішній день питання безпекові взагалі не реалізовані, і усі спроби, які намагалися (сторони впровадити - УНІАН), приводили тільки до того, що рішення приймались, але не виконувались або виконувались частково", - заявив Безсмертний.
У цьому зв'язку він зазначив, що "ми скільки завгодно можемо говорити про логіку політичних кроків, тему отримання контролю над кордоном, проблеми амністії, але я оцінюю це лише як данину вчорашньому дню і авторам, які про це домовлялися".
На переконання Безсмертного, "мова на сьогоднішній день має йти про формування нової мети і пошуку нових інструментів розв'язання цієї ситуації".
Водночас він порадив спокійно реагувати на заяви західних політиків, подібні до тієї, яку на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи виголосив президент Франції Франсуа Олланд - про необхідність проведення виборів на Донбасі, а потім отримання контролю над кордоном.
"Моїм глибоким переконанням є те, що на сьогоднішній день треба припинити юзати (використовувати) Мінські домовленості, бо з них наїдку буде, на жаль, дуже мало", - наголосив Безсмертний.