Бій з ДРГ та захоплення в полон терориста: у Міноборони підтвердили ескалацію під Маріуполем

Про це він заявив в ході спілкування з журналістами, передає "112 Україна".

"Щодо Широкиного, там дійсно є загострення. Декілька днів тому там був бій з ДРГ противника, яка вийшла на наші підрозділи під час бою. Два диверсанти були знищені, два підірвалися при відході на мінному полі, один захоплений в полон і одному вдалося сховатися. Після цього там загострилася ситуація. На сьогодні ця ділянка є найбільш неспокійною", - заявив він.

Читайте такожВ ІС пояснили, чому окупанти активізувалися під МаріуполемНагадаємо, 10 жовтня на ділянці Водяне-Широкине стався важкий обстріл українських позицій. За годину бойовики випустили близько 200 снарядів та мін з САУ, "Гвоздики", 120-мм і 82-мм, БМП, СПГ, гранатометів.

Волонтери тоді повідомляли про 10 поранених й одного вбитого українського військового.