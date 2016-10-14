Доба в зоні АТО минула без втрат серед українських військових
Вчора противник продовжував обстрілювати позиції українських військ, порушуючи таким чином Мінські домовленості.
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції в результаті обстрілу бойовиків жодний український військовослужбовець не загинув і не був поранений.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив представник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений ", - сказав Лисенко.
За його словами, вчора противник продовжував обстрілювати позиції українських військ, порушуючи таким чином Мінські домовленості.
Зокрема, на Луганському напрямку бойовики порушили режим тиші" біля Станиці Луганської та в Попаснянському районі.
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"Після серії провокацій із застосуванням легкого озброєння незадовго до півночі в хід пішла важка артилерія, а саме - гаубиці калібром 152 мм", - зазначив спікер.
На Донецькому напрямку бойовики вели вогонь під Авдіївка.
На Маріупольському напрямку тривають обстріл з важкого озброєння на ділянці фронту Водяне-Широкіно, зазначив Лисенко. Ворожі провокації із застосуванням легкого озброєння також були вчинені в Мар'їнці, Богданівці і Талаківці.
Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, за минулу добу на Донбасі терористи 25 рази обстріляли позиції українських бійців.