В ІС пояснили, чому окупанти активізувалися під Маріуполем

Про це пише координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

Він вважає, що обстріл під Маріуполем має сенс тільки в тому випадку, якщо окупанти намагаються досягти двох цілей:

1) у політичній площині - зірвати весь процес "врегулювання" - не формально, а реально;

2) або вирішити якесь військове завдання тактичного характеру на цьому напрямку - також з подальшою реалізацією "в політичній сфері" її наслідків.

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"Справа в тому, що ситуація на цій ділянці, як це не парадоксально - небезпечна і загрожує багатьма "сюрпризами", в основному неприємного характеру, для обох сторін конфлікту, навіть незважаючи на те, що вона так само і "зручна" у військовому відношенні так само, обом сторонам", - пише Машовець.

По суті, розповідає координатор ІС, бойовикам до Маріуполя недалеко, так, як і до російського кордону. А це означає, що по-суті, їм навіть і брати Маріуполь не треба, достатньо вийти на рубіж, з якого вони зможуть "діставати" по місту з основних типів і видів озброєння (особливо порт, залізничний вузол, основні об'єкти інфраструктури та головні промислові виробництва).

У такому випадку, за словами Машовця, фактично відбудеться параліч мирного життя у Маріуполі та його функціонування промислових об'єктів.

Однак цілком можливий й інший варіант: "В один похмурий осінньо-зимовий день, "абсолютно несподівано" дві ударних оперативно-тактичних групи українських військ проламують нестійку оборону 9-го полку "ДНР" і спрямовуються вздовж вказаних доріг до російського кордону, в Новоазовську і Седові зав'язуються бої".

У такому випадку, продовжив Машовець, буде реалізований "пілотний проект" з реінтеграції окупованих територій в Україну, як хотілося б Києву.

Нагадаємо, 10 жовтня на ділянці Водяне-Широкине стався важкий обстріл українських позицій. За годину бойовики випустили близько 200 снарядів та мін з САУ, "Гвоздики", 120-мм і 82-мм, БМП, СПГ, гранатометів.

Волонтери тоді повідомляли про 10 поранених й одного вбитого українського військового.