Бойовики з великокаліберної артилерії влучили по лікарні у Попасній

Бойовики із артилерії калібром 122 міліметри завдали удару по лікарні у місті Попасна, повідомляє "5 канал" з посиланням на заяву прес-офіцера сектору Луганськ Дмитра Горбунова.

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Обстріл стався близько першої години ночі. Обстріл тривав близько півгодини. У штабі наголошують, супротивник розміщує свої вогневі позиції поміж житлових кварталів міста Первомайськ, Кадіївка і Калинове. Це не дозволяє силам АТО відкривати вогонь у відповідь.

"Під артилерійський напад потрапила центральна районна лікарня. На той час там нікого не було із хворих. По лікарні влучило 3 снаряди. Один потрапив у дах, решта в стіни. Також постраждали кілька житлових кварталів. Де у двох місцях був перебитий газопровід, а також на даний час близько 100 помешкань залишаються без світла", - повідомив Горбунов.

"Чимало снарядів упало на міський цвинтар. Постраждалих серед військовослужбовців немає. За моєю інформацією постраждалих серед місцевих мешканців немає", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська 43 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі.