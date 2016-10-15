У Мар'їнці внаслідок нічного обстрілу бойовиками пошкоджено п'ять житлових будинків

Як повідомляє Мар’їнське відділення поліції Донецької області, у будинках пошкоджено дахи, вікна, господарчі споруди.

Постраждалих, за попередніми даними, немає.

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На місці обстрілів працює слідчо-оперативна група місцевої поліції. Правоохоронці фіксують наслідки злочину бойовиків.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

За даними поліції, що загалом, за останній тиждень внаслідок ударів бойовиків руйнувань зазнали 8 житлових будинків, було поранено одну жінку. Зазначається, що обстріли відбуваються здебільшого вночі, коли мирне населення відпочиває у своїх домівках.