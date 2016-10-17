Після ліквідації "Мотороли" Росія може вдатися до терактів на підконтрольній Києву території - експерт

Після смерті "Мотороли" Росія може вдатися до терактів / Скріншот відео

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, передає Еспресо.TV.

"У зв'язку із загибеллю "Мотороли" і такими обставинами його загибелі, що його підірвали, цілком можливо очікувати аж до терористичних атак з боку Російської Федерації. Ми ж прекрасно розуміємо, що спецпризначенці там виключно російські, і якщо вони будуть проводити які-небудь контроперації, то це будуть проводити співробітники російських спецслужб, але ніякі не ополченці", - зазначив Жданов.

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Він наголосив, що йдеться про теракти саме на території, підконтрольній Києву.

"Чому? Тому що немає сенсу проводити там якісь контртерористичні дії або контртерористичні атаки. Якщо це не були внутрішні розбірки", - додав експерт.

Він зауважив, що бойовики намагаються виставити вбивство "Мотороли" в політичному світі - що Україна нібито веде терористичну діяльність.