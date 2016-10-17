Стали відомі подробиці вибуху, в результаті якого знищено "Моторолу"

Про це пише kp.ru.

За свідченнями очевидців, у п'ятому під'їзді будинку №121 по вулиці Челюскінців стався досить потужний вибух. Квартиру бойовика цілодобово охороняли озброєні люди.

Читайте такожУ МВС вважають, що до знищення "Мотороли" причетні його подільники

За деякими даними, в якості вибухівки використовували пластид. А бомбу закріпили на тросі ліфта.

"Мені винесло двері в перегородці і рознесло комору. Що у сусідів - я не знаю. Чую крики і що виносять людей", — розповіла одна з мешканок дев'ятиповерхового будинку.

За інформацією видання, разом з "Моторолою" загинув його охоронець.

Нагадаємо, у неділю, 16 жовтня, бойовика "ДНР" Арсена Павлова підірвали в ліфті в Донецьку. В СБУ і в "ДНР" підтвердили факт смерті "Мотороли".

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко, коментуючи ліквідацію "Мотороли", звинуватив у цьому українську сторону зазначивши, що замахом на Арсенія Павлова Київ "оголосив війну "ДНР"".

Нагадаємо, росіянин Арсеній Павлов на прізвисько "Моторола", ще в минулому році заявляв, що розстріляв 15 українських військовополонених. Про це він сказав у телефонній розмові з Kyiv Post, коментуючи інформацію, що його звинувачують у вбивстві "кіборга" Ігоря Брановицького.

"Мені по*** у чому мене звинувачують. Я 15 полонених розстріляв. Мені все по***. Без коментарів. Хочу вбиваю, хочу - ні", - заявив він ще в 2015 році.

В Amnesty International раніше заявляли, що є мінімум п'ять свідків того, як Моторола вбив полоненого захисника донецького аеропорту Ігоря Брановицького. Моторола сказав, що «допоможе» побитому Брановицькому, – і двічі вистрілив йому в голову.

Тем не менше, зізнань самого бойовика у скоєнні вбивств та інших доказів було не достатньо для "Інтерполу", щоб оголосити його в міжнародний розшук - відомство вирішило, що справа "Мотороли" є "політичною".