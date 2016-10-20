Бойовики обстріляли дорожній коридор біля КПВВ "Майорськ"

Сьогодні близько 17.00 бойовики обстріляли район поряд з контрольним постом "Майорськ". Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

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Обстріл дорожнього коридору вів снайпер терористів. Нині завершують облаштовувати оновлений КПВВ.

Ніхто з прикордонників та подорожуючих громадян не постраждав. Через снайперський вогонь противника, аби не допустити жертв серед мирного населення, пропуск через лінію розмежування тимчасово призупинявся. Згодом його відновили.