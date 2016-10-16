Перенесення пункту пропуску "Зайцеве" буде завершено найближчими днями - ДПСУ

12:02, 16 жовтня 2016
Війна
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Громадян закликають тимчасово утриматися від перетину лінії розмежування на цьому напрямку.

dpsu.gov.ua

Перенесення контрольного пункту в'їзду-виїзду "Зайцеве" ближче до лінії розмежування буде завершено в найближчі дні.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив помічник голови Державної прикордонної служби - прес-секретар Олег Слободян.

"Триває поетапне перенесення КПВВ "Зайцеве" ближче до лінії розмежування", - написав він.

Слободян також закликав громадян тимчасово утриматися від перетину лінії розмежування на цьому напрямку, тому що проведення інженерних і монтажних робіт уповільнює роботу контрольних служб і збільшує час очікування на КПВВ.

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"Роботи по перенесенню КПВВ – УНІАН) продовжуються згідно з графіком і будуть завершені в найближчі дні", - додав представник ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Слободян повідомив, що КПВВ "Зайцеве" для безпеки громадян, які перетинають лінію розмежування, буде перенесено ближче до лінії розмежування на Донбасі.

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