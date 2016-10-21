Під Маріуполем українські розвідники збили два ворожих безпілотники (відео)
Водяне Луганської області атакували ворожі диверсанти.
Морські піхотинці нав'язали їм бій, котрий тривав чотири години, й ворог був змушений відступити, передає ТСН.
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Одночасно з цим влучною стрільбою відзначилися українські розвідники. Вони збили два ворожих безпілотники, котрі допомагали наводити російську артилерію на позиції ЗСУ.
Дрони літали низько, аби забезпечити високу влучність – і стали здобиччю озброєних стрілецькою зброєю військових. Після цього заборонена зброя затихла.
Раніше журналіст Юрій Бутусов розповів, що підрозділи ЗСУ міцно закріпились на висотах у районі Водяного і значно поліпшили тактичне становище.
Бутусов наголосив, що Водяне і Широкине залишаються під контролем українських військ. Крім того, супротивник намагається утримати Комінтернове-Ленінське-Дзержинське.