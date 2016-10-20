ЗСУ міцно закріпилися на висотах у районі Водяного, всі спроби бойовиків вибити їх звідти зазнали фіаско - журналіст

11:53, 20 жовтня 2016
Війна
2026 0

У районі бойових дій під Маріуполем обстріли тривають, хоча їхня інтенсивність дещо знизилася у порівнянні з попередніми днями. Разом з тим, обстрілу зазнало передмістя Маріуполя.

REUTERS

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.

"Наші підрозділи міцно закріпились на висотах у районі Водяного і значно поліпшили тактичне становище. Всі спроби противника збити наші підрозділи з цих висот були відбиті. 9-й полк 1-го російського корпусу зазнав серйозних втрат", - йдеться у його повідомленні.

Читайте такожУ Міноборони прокоментували повідомлення про "просування" бойовиків під Маріуполем

Бутусов наголосив, що Водяне і Широкине залишаються під контролем українських військ. Крім того, супротивник намагається утримати Комінтернове-Ленінське-Дзержинське.

"Напруженість у сірій зоні збережеться. Безсумнівно, що російське командування буде продовжувати збройні провокації під Маріуполем, щоб зберегти загрозу місту. Ціль противника - зайняти позиції якомога ближче до міста. Війна триває", - підсумував він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter