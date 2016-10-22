Минулої доби у зоні АТО отримали поранення троє військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко повідомив на брифінгу у Києві.

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«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військ немає, але троє воїнів отримали поранення», – повідомив Лисенко.

З його словами, двоє військовослужбовців отримали поранення під час обстрілу у Станиці Луганській, ще один - під час обстрілу в Авдіївці.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська 39 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників на Донбасі.