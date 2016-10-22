За добу бойовики 39 разів обстріляли позиції сил АТО: на Луганському напрямку у хід пішли "Гради"

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, на Маріупольському напрямку зафіксовано 18 провокацій проти сил АТО. Укріплення Збройних Сил України в районах Мар’їнки та Павлопіля окупанти обстрілювали з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, в Красногорівці і Широкіному - з мінометів калібру 82мм.

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У Водяному ворог вів вогонь з використанням ствольної артилерії 122 калібру та мінометів калібру 120мм.

На Луганському напрямку бойовики 12 разів порушували режим припинення вогню. В напрямках Новоолександрівки та Станиці Луганської противник обстріляв підрозділи сил АТО з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, в Кримському - з озброєння БПМ. По укріпленнях українських воїнів у Новозванівці бойовики вели вогонь зі ствольної артилерії калібру 122мм, а в Троїцькому – з реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град.

На Донецькому напрямку відбулось 9 обстрілів. В Луганському російсько-окупаційні війська застосовували проти українських воїнів міномети 82 калібру, кулемети, гранатомети та вогонь БМП. В районах Авдіївки, Верхньоторецького обстріли тривали з озброєння танку, мінометів 82 та 120 калібрів.