Доба в АТО: 33 ворожих обстріли, під Авдіївкою бойовики гатили з озброєння усіх калібрів

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центра штаба АТО.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 22 провокації проти сил АТО. В районах Мар’їнки та Красногорівки противник використовував міномети 82 та 120 калібрів, гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю. Поблизу Павлопіля обстріли з боку бойовиків тривали зі ствольної артилерії калібру 152мм та мінометів обох калібрів, а в напрямку Талаківки, Гнутового та Широкіного вів вогонь ворожий снайпер.

На Донецькому напрямку відбулось 8 обстрілів. В Новгородському та Нижнє Лозовому російсько-окупаційні війська застосовували проти українських воїнів вогонь БМП, міномети калібру 82мм, а у Луганському і Зайцевому – міномети 120 калібру.

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Провокації проти Збройних Сил України з використанням озброєння усіх калібрів одночасно тривали в районі оборони Авдіївки. Тут противник вів вогонь з артилерії 122 та 152 калібрів, мінометів калібрів 82мм та 120мм, озброєння танку, гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї.

На Луганському напрямку бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню. В районі Новотошківського противник обстріляв підрозділи сил АТО з кулеметів різних систем, а в Кримському – з мінометів калібру 120мм.