Артилерія та міномети: проросійські окупанти обстріляли позиції українських військових у Павлополі

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

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На Маріупольському напрямку відбулось 9 обстрілів. У районах Мар’їнки та Гнутового бойовики стріляли з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Широкиного й Талаківки в бік українських підрозділів вели вогонь ворожі снайпери, а в Павлополі провокації проти сил АТО бойовики здійснили, використовуючи ствольну артилерію калібру 152 мм та міномети калібру 120 мм.

На Луганщині окупанти один раз вели вогонь із мінометів калібру 120 мм по захисниках Кримського, а на Донецькому напрямку, окрім мінометів, противник двічі цілив по Авдіївці з кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.