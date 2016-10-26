На Донеччині заочно судитимуть мешканця Маріуполя, який катував та розстрілював українських військових

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області

В ході розслідування встановлено, що наприкінці липня 2014 року група українських, задіяних у проведенні АТО на території Донецької області, перебувала з оперативним завданням в районі села Латишево Шахтарського району, яке на той час було захоплене бойовиками.

Як зазначили у відомстві, після спілкування з військовими, один з місцевих мешканців, будучи прихильником терористів, під приводом поїздки у місто Сніжне до дружини виїхав із села та повернувся назад у супроводі не менш 4 одиниць важкої бронетанкової техніки і озброєних бойовиків. Серед них перебував 30-річний мешканець Маріуполя.

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"За його участю терористи оточили місце дислокації групи військовослужбовців та вчинили бій, в результаті якого 10 бійців загинули, а ще п’ятеро потрапили у полон. Встановлено, що саме вказаний житель Маріуполя особисто застосовував до заручників фізичне насильство і катування", - йдеться у повідомленні.

Дії правопорушника кваліфіковано за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.

У прес-службі наголосили, що з огляду на те, що чоловік і досі перебуває на тимчасово окупованій території, прокуратура Донецької області звернулась до суду з клопотанням про його заочне засудження.

"За вчинення вказаних злочинів поплічнику терористів загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі", - додали у відомстві.