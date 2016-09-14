Затриманий дезертир пояснив мотиви розстрілу українських військових у зоні АТО

Про це заявив прокурор сил АТО Костянтин Кулик, передає "Громадське радіо".

За його словами, військовослужбовець був затриманий працівниками поліції разом з військовою прокуратурою Луганського гарнізону в с. Артемове Луганської області поблизу місця вчинення злочину.

"Останній пояснив, що на нього періодично находило затьмарення після спілкування з дружиною, в той день вона дала слухавку своєму коханцю і після спілкування в нього знову знову почався припадок, під час якого він вчинив злочин", - повідомив Кулик.

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За інформацією прокурора, військовий пішов у ліс, хотів застрелитися, однак йому не вистачило сил.

12 вересня штаб АТО повідомив, що диверсійно-розвідувальна група бойовиків атакувала позиції українських військових в районі Станиці Луганської на Луганщині. Унаслідок нападу загинули двоє військовослужбовців ЗСУ, п'ятеро отримали поранення, один зник безвісти.

Пізніше стало відомо, що вогонь відкрив озброєний дезертир, який після події міг зникнути на окупованій території. Військова контррозвідка припускає, що він міг бути пов'язаний з бойовиками.