Ввечері бойовики обстріляли позиції прикордонників в напрямку КПВВ "Мар’їнка" – ДПСУ
10:05, 26 жовтня 2016Війна
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Напередодні, 25 жовтня, ввечері російсько-терористичні війська обстріляли зі стрілецької зброї позиції українських прикордонників в напрямку контрольного посту «Мар’їнка».
За даними ДПСУ, вогонь вівся з лісосмуги / Фото УНІАН
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби України.
«О 20.45 вони з лісосмуги, що на околиці н.п. Олександрівка російсько-терористичні війська відкрили вогонь в напрямку контрольного посту «Мар`їнка». Терористи використовували стрілецьку зброю. В даний час пропускні операції на цьому дорожньому коридорі уже не здійснювалися», - йдеться у повідомленні.
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За даними відомства, ніхто з українських захисників не постраждав. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.
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