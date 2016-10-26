Ввечері бойовики обстріляли позиції прикордонників в напрямку КПВВ "Мар’їнка" – ДПСУ

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби України.

«О 20.45 вони з лісосмуги, що на околиці н.п. Олександрівка російсько-терористичні війська відкрили вогонь в напрямку контрольного посту «Мар`їнка». Терористи використовували стрілецьку зброю. В даний час пропускні операції на цьому дорожньому коридорі уже не здійснювалися», - йдеться у повідомленні.

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За даними відомства, ніхто з українських захисників не постраждав. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.