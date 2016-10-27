Бойовики не дали можливості відновити рух через пункт пропуску "Майорськ" - Жебрівський
20:50, 27 жовтня 2016Війна
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Бойовики не дали можливості відновити рух через контрольний пункт в’їзду-виїзду "Майорськ".
Рух через пункт пропуску "Майорськ" / vchasnoua.com
Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.
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"Рашисти так і не дали сьогодні можливості відкрити рух через КПВВ "Майорськ",- написав Жебрівський.
Як повідомляв УНІАН, раніше він заявляв, що КПВВ до кінця дня працюватиме в штатному режимі, якщо не буде загострення безпекової ситуації.
Сьогодні зранку оформлення осіб і транспортних засобів на КПВВ "Майорськ" призупиняли через обстріли бойовиків.
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