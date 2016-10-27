КПВВ "Майорськ" призупинив роботу через обстріли

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, у зв’язку з обстрілами позицій українських військових терористами, на напрямку вищевказаного контрольного пункту, пропускні операції в «Майорському» тимчасово не здійснюються.

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За даними прикордонників, обстріл розпочався о 6.30, ще до початку пропускних операцій.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська 72 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників.