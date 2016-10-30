Під Водяним бойовики обстріляли українських військових з важкої артилерії

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Зокрема, на Маріупольському напрямку сталося 20 обстрілів.

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У районах Мар'їнки і Старогнатівки противник вів вогонь з кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї. В напрямках Павлополя і Павлівки обстріли тривали з мінометів калібру 82 мм. З мінометів обох калібрів, протитанкових ракетних комплексів Збройні сили України були обстріляні неподалік від Широкіно.

«На Донецькому напрямку окупанти 10 разів порушували режим тиші». У бік українських підрозділів поблизу Луганського ворог використовував вогонь з озброєння БМП, по Водяному – з артилерії калібру 152, а в Авдіївці, шахті Бутівка і Зайцевому окупанти застосували міномети калібру 82 мм, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, на Луганському напрямку зафіксовано чотири збройних провокації. Зокрема, в районі Кримського з використанням стрілецької зброї, в Троїцькому – мінометів калібрів 82 і 120 мм, гранатометів і кулеметів, а в Калиново-Попасному бойовики застосовували проти сил АТО ствольну артилерію 122 калібру.