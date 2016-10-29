У штабі АТО розповіли подробиці запеклого бою в Авдіївській промзоні

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

Лисенко зазначив, що на Донецькому напрямку, в Авдіївській промзоні вчора бойовики здійснили надзвичайно потужний та тривалий обстріл з важкого озброєння.

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«Він тривав безперервно майже чотири години. По наших позиціях було випущено не менше 130 мінометних мін та артилерійських снарядів. Українські війська одразу ж відкрили вогонь у відповідь», - поінформував Лисенко.

Нагадаємо, в Авдіївці Донецької області відбувся сильний обстріл, який розпочався близько 23.00 28 жовтня.

Як повідомляли місцеві жителі та волонтери, що перебувають на позиціях біля населених пунктів, і жителі окупованого Донецька та Макіївки, під сильним артилерійським вогнем опинилися Авдіївка, Оленівка, селище Трудівське та район Донецького аеропорту.

Обстріл вівся з боку Ясинуватої, Яковлівки та Макіївки, що не підконтрольні Україні, розповіли очевидці. За словами місцевих жителів, цей обстріл найсильніший за останній час.

Раніше Лисенко повідомив, що за минулу добу внаслідок бойових дій 1 український військовослужбовець загинув, 7 – зазнали поранень.