У районі Верхньоторецького ДРГ бойовиків намагалася атакувати позиції українських військових, є ліквідовані

У районі с. Верхньоторецьке Донецької області ворожа ДРГ намагалася атакувати позиції ЗСУ.

Про це повідомив прес-офіцер сектору "Донецьк" Олександр Завтонов, передає 112 Україна. "У районі Верхньоторецького ДРГ противника намагалася наблизитися до наших позицій. Вони отримали гідну відсіч, зазнали втрат і відступили", - повідомив прес-офіцер. Читайте такожБойовики атакували околиці Маріуполя, застосували протитанкові ракетні комплексиНагадаємо, 20 жовтня поблизу Станиці Луганської на позиції українських військовослужбовців намагалася напасти диверсійна група в кількості 15 осіб, проте отримала відсіч.

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