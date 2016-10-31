У районі Верхньоторецького ДРГ бойовиків намагалася атакувати позиції українських військових, є ліквідовані
12:07, 31 жовтня 2016Війна
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У районі с. Верхньоторецьке Донецької області ворожа ДРГ намагалася атакувати позиції ЗСУ.
REUTERS
Про це повідомив прес-офіцер сектору "Донецьк" Олександр Завтонов, передає 112 Україна.
"У районі Верхньоторецького ДРГ противника намагалася наблизитися до наших позицій. Вони отримали гідну відсіч, зазнали втрат і відступили", - повідомив прес-офіцер.
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