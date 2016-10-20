Бойове зіткнення біля Станиці Луганської: ДРГ атакувала позиції українських військових

Про це повідомив прес-офіцер сектору "Луганськ" Дмитро Горбунов, передає "112 Україна".

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"Вже сьогодні, 20 жовтня, біля Станиці Луганської російсько-терористичні війська двічі відкривали прицільний вогонь проти українських воїнів з міномета калібру 82 і стрілецької зброї. Військові ЗСУ вступили в бойове зіткнення з противником близько години ночі, ворожа диверсійна група у кількості до 15 осіб перебралася через річку Сіверський Донець з боку гори з пам'ятником князю Ігорю. Після влучних пострілів АТО вони змушені були відступити", - сказав Горбунов.

За його словами, серед бойовиків, за попередніми даними, є постраждалі, кількох несли на руках. Втрат серед особового складу сектору Луганськ не було.