Бойовики обстріляли українські позиції під Маріуполем із гранатометів та БМП

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 17 провокацій. Укріплення Збройних Сил України поблизу Гранітного, Лебединського, Гнутового та Новотроїцького противник обстріляв з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, а в Березному - з озброєння БМП.

«В районі Степного бойовики вели вогонь з мінометів 120 калібру, а в Широкіному і Красногорівці - з мінометів калібрів 82мм та 120мм», - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню. В районах Нижньотеплого та Лопаскіного ворог використав проти сил АТО гранатомети та стрілецьку зброю, а захисники Кримського опинились під вогнем мінометів та ствольної артилерії калібрів 120 та 122мм.

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На Донецькому напрямку відбулось 10 обстрілів. В Луганському російсько-окупаційні війська застосовували проти українських воїнів вогонь БМП, а в Авдіївці, шахті Бутівка, Верхньоторецькому - міномети 82 калібру, кулемети, гранатомети та стрілецьку зброю.