ЗСУ розповіли про три спроби штурму бойовиками їхніх позицій біля Авдіївки (відео)
Терористи здійснили одночасно три спроби штурму позицій українських військових біля Авдіївки у Донецькій області.
Про це повідомив командир 72-ї механізованої бригади ЗСУ Андрій Соколов, передає "5 канал".
За його словами, у ніч на 1 листопада бойовики намагалися потрапити на підконтрольну Україні територію поблизу промзони Авдіївки та у Верхньоторецькому. Однак атаки бандформувань були відбиті.
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Повідомляється, що поранених та загиблих серед українських військових не було. Натомість інформації щодо втрат ворога поки немає. Бійці розцінюють дії російських найманців як спроби знайти шпарини в українській обороні.
"Група була невелика – до 10 осіб, проте це на одному напрямку. У той вечір вони діяли в одному районі, проте на трьох напрямках – по 10 осіб кожна. Я думаю, вони просто хотіли подивитися, наскільки у нас щільна оборона, чи є можливість пройти крізь неї непоміченими", – зазначив Соколов.