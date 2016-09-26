"Перейшли з артилерії на гранати": захисники Авдіївської промзони розповіли про динаміку ворожих обстрілів
19:15, 26 вересня 2016Війна
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Через шум вітру і дощу бойовикам ввижається наступ українських військ.
Авдіївська промзона / УНІАН
В районі Авдіївської промзони ворог перейшов з артилерії на гранати, повідомляє ТСН.
За словами українських захисників, це пов'язано, зокрема, з погодними умовами.
Шум від вітру, дощу і обвалення розбитих будівель в промзоні бойовики сприймають за наближення українських військових, тому і використовують гранати, говорить один з бійців.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля Авдіївки на розтяжці підірвалися військові, внаслідок чого двоє бійців отримали поранення.
В районі Авдіївської промзони бойовики перейшли з артилерії на гранати
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