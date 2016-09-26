"Перейшли з артилерії на гранати": захисники Авдіївської промзони розповіли про динаміку ворожих обстрілів

В районі Авдіївської промзони ворог перейшов з артилерії на гранати, повідомляє ТСН.

За словами українських захисників, це пов'язано, зокрема, з погодними умовами.

Шум від вітру, дощу і обвалення розбитих будівель в промзоні бойовики сприймають за наближення українських військових, тому і використовують гранати, говорить один з бійців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля Авдіївки на розтяжці підірвалися військові, внаслідок чого двоє бійців отримали поранення.