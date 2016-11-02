У Міноборони розповіли про втрати за минулу добу серед українських військових на Донбасі
13:18, 02 листопада 2016Війна
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За минулу добу в зоні АТО загинуло двоє українських військових , 5 – отримали поранення.
За минулу добу в зоні АТО загинуло двоє українських військових, п'ятеро поранено / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військових загинуло і п'ятеро отримали поранення", - сказав він.
Також Лисенко повідомив, що впродовж минулої доби було знищено трьох бойовиків й ще трьох поранено.
За словами представника Міноборони, це сталося в Авдіївській промзоні та на Маріупольському напрямку.
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