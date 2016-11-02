У Міноборони розповіли про втрати за минулу добу серед українських військових на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони Андрій Лисенко.

Читайте такожЗСУ розповіли про три спроби штурму бойовиками їхніх позицій біля Авдіївки (відео)

"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військових загинуло і п'ятеро отримали поранення", - сказав він.

Також Лисенко повідомив, що впродовж минулої доби було знищено трьох бойовиків й ще трьох поранено.

За словами представника Міноборони, це сталося в Авдіївській промзоні та на Маріупольському напрямку.